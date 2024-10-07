غارة معادية على الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 01:52

غارة معادية على الضاحية الجنوبية

منذ 1 ساعة 7 October، 2024
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