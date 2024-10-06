كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهدفنا دبابة “ميركفاه” بقذيفة “RPG” بمخيم جباليا وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 22:46

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: بالاشتراك مع سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى استهدفنا دبابة “ميركفاه” بقذيفة “RPG” بمخيم جباليا وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح

منذ 15 mins 6 October، 2024
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