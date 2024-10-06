الصحة اللبنانية: 6 شهداء و 13 جريحا في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على كيفون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 6 2024 - 22:46

الصحة اللبنانية: 6 شهداء و 13 جريحا في تحديث لحصيلة غارة العدو الإسرائيلي على كيفون

منذ 20 mins 6 October، 2024
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