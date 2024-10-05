زعيم حزب “فرنسا غير الخاضعة” جان لوك ميلونشون يدعو الفرنسيين إلى رفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية في كل مكان: الجيش “الإسرائيلي” دمّر المدارس والمستشفيات ولا أحد يفعل أي شيء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 14:06

زعيم حزب “فرنسا غير الخاضعة” جان لوك ميلونشون يدعو الفرنسيين إلى رفع الأعلام اللبنانية والفلسطينية في كل مكان: الجيش “الإسرائيلي” دمّر المدارس والمستشفيات ولا أحد يفعل أي شيء

منذ 48 mins 5 October، 2024
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