المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جنديين من لواء جولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار في قاعدة عسكرية في الجولان حيث أُطلقت الطائرة من العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 17:54

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي: مقتل جنديين من لواء جولاني الكتيبة 13 جراء انفجار طائرة بدون طيار في قاعدة عسكرية في الجولان حيث أُطلقت الطائرة من العراق

منذ 43 mins 4 October، 2024
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