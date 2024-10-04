جبري: المقاومة جاهزة لأخطر وأكبر حرب وستثأر لدماء الشهداء

أكد الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، في خطبة الجمعة التي ألقاها على منبر مسجد كلية الدعوة الإسلامية، “أن راية المقاومة لن تسقط والأمة الإسلامية تعيش في خشوع وعز الشهيد القائد السيد حسن نصر الله (رحمه الله)، الذي قاد المقاومة وصدق الوعد وزلزل الأعداء، فنحن ما كنا نرغب أن نقف في هذا الموقف المؤلم لننعي سماحة السيد، الذي كنا ننتظر منه أن يحمل راية النصر ويصلي فينا إماما في المسجد الأقصى، فقد عزه الله سبحانه وتعالى بالشهادة، فيما يبقى العزاء بالنسبة إلينا أن المقاومة هي فكر ومنهج وعقيدة”.

وشدد جبري على “أنه رغم المصاب الجلل والنبأ العظيم، إلا أن أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية وكل لبنان أهل التضحية والأثمان الكبيرة، والمقاومة جاهزة لأخطر وأكبر حرب، وستثأر بكل قوة لدماء سيد الشهداء”.

وندد ب”المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين، وآخرها استهداف مركز الهيئة الصحية الإسلامية في منطقة الباشورة ببيروت”، مقدما العزاء والتبريكات بالمسعفين الشهداء، سائلا الشفاء العاجل للجرحى.

وقال جبري:”الجرائم الصهيونية لن تزيد المقاومة إلا قوة وصلابة”، مشيرا إلى “أن العدو لن تردعه إلا القوة، وما النصر الا من عند الله العزيز الجبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام