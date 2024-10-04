ادارة مركز السانت تريز الطبي STMC : الغارات العنيفة ليل أمس أحدثت اضرارا جسيمة والمركز يتطلب تأهيلا شاملاً

أعلنت ادارة مركز السانت تريز الطبي STMC، أنه في سياق الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان استهدف الطيران الاسرائيلي مساء يوم امس محيط مركز STMC بغارات عنيفة الحقت اضرارا جسيمة بمبنى المركز الطبي وكافة المعدات والتجهيزات الطبية المتطورة في قسم الاشعة وغرف العمليات كما في المبنى المخصص لسكن راهبات القديسة تريزا”.

وقالت إدارة المستشفى أن هذا الامر ادى الى وقف الخدمات الاستشفائية في المستشفى وبات يتطلب عملية تأهيل شامل لمختلف اجزائه.

وقالت إدارة المستشفى “ان هذا الصرح الطبي الاستشفائي العريق مخصص لخدمة كل مواطن لبناني على اختلاف انتمائه الطائفي او السياسي منذ اكثر من 70 عاما وان استهداف طواقفه الطبية والتمريضية والمرضى الموجودين فيه يتناقض وكافة المواثيق الدولية”.

وأضافت ان ادارة مركز STMC تناشد كافة الحكومة اللبنانية وسائر الجهات الدولية،الدعم لاستمرارية هذا الصرح الطبي الوطني العريق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام