البزري قدر الجهود المبذولة في صيدا في ظل الظروف الصعبة

زار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري بلدية صيدا حيث إلتقى رئيسها الدكتور حازم بديع والعاملين والمتطوعين من أعضاء البلدية وتجمع المؤسسات الأهلية في غرفة إدارة العمليات في البلدية، وتناول البحث الوضع الإجتماعي والإنساني والصحي والإيوائي في المدينة وأحوال أهلنا الضيوف الذين جاؤوا من الجنوب ومناطق مختلفة، والإحتياجات الضرورية التي تحتاجها المدينة ومؤسساتها من أجل الإستمرار بأعمال الضيافة والإيواء.

واعرب البزري في ختام اللقاء عن تقديره “للجهود التي تبذلها بلدية صيدا رئيساً وأعضاء وموظفين إضافة إلى الهيئات الأهلية والمتطوعين في المدينة للجهود التي يتم بذلها في إطار قيام صيدا بدورها التاريخي كعاصمة للجنوب وكمدينة حاضنة لأهله، وفي ظل ظروفٍ صعبة وخطرة، وانحسارٍ كبير للمساعدات التي تُقدّم من المؤسسات الرسمية والدولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية