غزة | ثلاث مجازر جديدة على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى للعدوان

في قطاع غزة، حيث لا شيء سوى المقاومة حتى الرمق الأخير، استشهد اليوم الجمعة 17 فلسطينياً في قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة مناطق في القطاع منذ الفجر. وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في القطاع في اليوم الـ 364 من الإبادة الجماعية الجماعية المتواصلة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر بالقطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن 14 شهيداً إضافة إلى 50 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا يمكن الوصول لهم. ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 41802 والجرحى إلى 96844.

وفي تفاصيل تطورات العدوان، فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني في خانيونس جثماني الشهيدين الطفل ماجد منتصر الفرا والشاب أحمد صالح الفرا من منزلهما الذي قصفه الإحتلال الإسرائيلي قبل يومين في حي المنارة جنوب شرق المحافظة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء قصف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين قبالة شاطئ السودانية شمال غربي مدينة غزة.

واستهدف إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

هذا وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين ووقوع عدد من المصابين في قصف استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

جيش الاحتلال قصف ايضاً منازل تؤوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوباً، وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلاً يعود إلى عائلة “أبو جزر” في منطقة معن شرق المدينة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

المصدر: مواقع إخبارية