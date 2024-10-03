حزب الله يشيع عدداً من الشهداء في الجنوب

شيع شعب المقاومة وقرى الجنوب الأربعاء الشهداء السعداء المجاهدين على طريق القدس وشهداء الغدر الصهيوني، حيث ووريت جثامينهم الطاهرة في ثرى بلداتهم.

ففي بلدة زبقين شُيِّع الشهيدين السعيدين المجاهدين على طريق القدس مهدي محمد بزيع (ذو الفقار) ومصطفى محمد بزيع (عمار الموسوي).

وفي بلدة دبّين شُيِّع الشهيدين السعيدين المجاهدين على طريق القدس عصام علي طويل (أبو أحمد) والحاج أحمد غازي ضاوي (أبو علي) من بلدة الخيام.

وفي بلدة تول شُيِّع الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس عباس محمد جهجاه (علي) وشهداء الغدر الصهيوني ليلى حسن سليمان وزينب إبراهيم عزوز والطفلة رينا عباس جهجاه والطفل محمد عباس جهجاه من بلدة كفر كلا.

وفي بلدة خربة سلم شُيِّع الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس أحمد أمين نور الدين (السيد جواد).

وفي بلدة البازورية شُيِّع الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس حسن محمد سرور (حسام).