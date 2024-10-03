وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 99 شهيداً و169 جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 13:58

وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 99 شهيداً و169 جريحاً

منذ 1 ساعة 3 October، 2024
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