غارات الطيران الاسرائيلي على بيروت تزامنت مع حركة للطيران في مطار بيروت الدولي ما عرض سلامة الطائرات للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 04:40

غارات الطيران الاسرائيلي على بيروت تزامنت مع حركة للطيران في مطار بيروت الدولي ما عرض سلامة الطائرات للخطر

منذ 29 mins 3 October، 2024
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