خلية الأزمة في فنيدق ناقشت آلية مساعدة النازحين

أكدت خلية الأزمة وإدارة الكوارث التابعة لبلدية فنيدق في بيان بعد اجتماعها في مبنى البلدية، “ضرورة استكمال جمع المعلومات عن عناوين سكن الوافدين من خلال زيارات ميدانية أو عبر التواصل معهم وتحديد النواقص والعمل على تأمينها، وإطلاق حملة في البلدة بهدف جمع تبرعات لأهلنا الوافدين وضرورة اعتماد مركز او مستودع لوضع التبرعات وتنظيم عملية التوزيع”.

وطلبت الخلية من أهالي البلدة “التواصل مع البلدية في حال غير أحد الوافدين مكان إقامته”، كما طلبت من أصحاب المحال والسوبرماركت “التعامل بروح الأخوة والإنسانية وعدم استغلال الأزمة والتلاعب بالأسعار”، كذلك طلبت من “أهلنا أصحاب المنازل المعروضة للاجار عدم استغلال الازمة وإرهاق أهلنا الوافدين برفع أجرة المنازل حتى وصل الأمر إلى ما لا يتصوره العقل ولا يقبله المنطق”.

وختمت سائلة الله “أن يديم على اهل بلدتنا الطيبين المضيافين نعمة الأمن الأمان وأن يعيد أهلنا الوافدين إلى قراهم سالمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية