غاراتان للطيران الصهيوني المعادي استهدفتا منطقتي الرويس والجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 02:14

غاراتان للطيران الصهيوني المعادي استهدفتا منطقتي الرويس والجاموس في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 13 mins 2 October، 2024
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