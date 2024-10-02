عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ الثلاثاء 01-10-2024، وفقًا للآتي:
1- استهداف قوة لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة مستعمرة شتولا بالقذائف المدفعية وحققوا فيها إصابة مباشرة.
2- الساعة 07:40 استهداف تحركاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابات مباشرة.
3- الساعة 08:05 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية.
4- الساعة 08:55 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بسلاح المدفعية.
5- الساعة 10:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي قرب مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- الساعة 10:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصاروخ فلق 2، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- في إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صليات صاروخية من نوع فادي” 4″ على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب.
8- الساعة 11:45 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بـ 32 صاروخ كاتيوشا.
9- الساعة 13:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
10- الساعة 13:40 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفار جلعادي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
11- في إطار سلسلة عمليات “خيبر” وردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله، أطلقت المقاومة الإسلامية صلية صاروخية من نوع فادي” 4″ على قاعدة سده دوف الجوية في ضواحي تل أبيب.
12- الساعة 17:35 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرق موقع رأس الناقورة البحري بصلية صاروخية.
13- الساعة 17:53 استهداف قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات دقيقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
14- الساعة 18:55 استهداف تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة بتست (البصة) بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
15- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بصلية صاروخية.
16- الساعة 21:50 استهداف مربض المدفعية في بيت هلل بصلية صاروخية.
المصدر: الاعلام الحربي