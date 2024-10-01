أبو عبيدة: هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين وتعرّضت فيه تل أبيب لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 22:58

أبو عبيدة: هذا يوم استثنائي في تاريخ الصراع تقاطعت فيه نيران مقاومي الأمة في سماء فلسطين وتعرّضت فيه تل أبيب لضربات المجاهدين من اليمن ولبنان وفلسطين وإيران

منذ 46 mins 1 October، 2024
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