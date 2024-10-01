العلاقات الإعلامية في حزب الله : ادعاءات العدو كاذبة حول وجود أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط

أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان له :”لا صحة لادعاءات العدو الصهيوني الكاذبة عن وجود أسلحة أو مخازن أسلحة في المباني المدنية ‏ومن بينها مبنى قناة الصراط التي استهدفها بالقصف في الضاحية الجنوبية أمس”.‏

مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف قال في تصريح لقناة الجزيرة أنه :” لم يحدث أي اشتباك بري مباشر بعد بين مجاهدي المقاومة وقوات الاحتلال، و كل الادعاءات الصهيونية أن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة”.

واضاف ان” قصف قاعدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد ليس إلا بداية”.

وأكد عفيف انه” سنلحق أكبر الخسائر في قوات العدو التي تحاول دخول الأراضي اللبنانية”.

وقال:” مجاهدونا مستعدون للمواجهة مع قوات العدو التي تتجرأ أو تحاول دخول أراضي لبنان”.

من جهته قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح للـLBCI ان” المقاومة على جهوزية كاملة للإلتحام البري وهذا متروك للميدان والقيادات الميدانية وللخطط البديلة التي وضعتها المقاومة وصادق عليها السيد نصرالله قبل استشهاده”.

المصدر: العلاقات الإعلامية في حزب الله+ الجزيرة