وسائل إعلام إسرائيلية: سقطت عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً منطقة عسكرية مغلقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 1 2024 - 01:28

وسائل إعلام إسرائيلية: سقطت عدة قذائف أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مسكاف عام التي أعلنها الجيش الإسرائيلي مؤخراً منطقة عسكرية مغلقة

منذ 27 mins 1 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة