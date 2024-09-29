غزة| أسبوع وتبلغ الإبادة عامها الأول… والقتل مستمر

إنه اليوم الـ 359 للعدوان الاسرائيلي على غزة، أي إننا على مسافة أسبوع تقريباً من بلوغ الإبادة عامها الأول هناك، ولا شيء سوى القتل والظلم المنقطع النظير بكل أنواعه بحق الأبرياء العزّل، وعلى مرأى الكون كله.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 9 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 41 آخرون نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف مدفعي على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واستشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ستة آخرون في قصف إسرائيلي فجر الأحد استهدف شقة لعائلة حرارة بمحيط مفترق الشعبية وسط مدينة غزة.

وأصيب عدد من المواطنيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشلان في المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مبانٍ سكنية جنوب شارع الصناعة بمدينة غزة.

واستشهد وأصيب آخرون، الليلة الماضية، جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة قنيطة في شارع الجلاء وسط مدينة غزة. كما أصيب عدد من المواطنين نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “فرج الله” بمحيط دوار فياض في المخيم الجديد بالنصيرات.

المصدر: مواقع إخبارية