قاليباف: نعتبر أن اميركا شريكة في كل جرائم الكيان الصهيوني وعليها أن تتحمل عواقب هذا الأمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:48

قاليباف: نعتبر أن اميركا شريكة في كل جرائم الكيان الصهيوني وعليها أن تتحمل عواقب هذا الأمر

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
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