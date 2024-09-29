رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: اذا كانت المقاومة ستُهزم بشهادة قادتها لما كنا رأينا انتصارات جبهة المقاومة بعد شهادة سليماني – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:50
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حزب الله: نعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر إثر غارة صهيونية غادرة على الضاحية الجنوبية
قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادا لغزة وفلسطين ودفاعا عن لبنان
الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: رحل الرمز ووُلدت الأسطورة وتستمرّ المقاومة
حزب الاتحاد: نفتقده قائدا في مسيرة التحرر كما نفتقده حكيما حريصا على الوحدة الإسلامية والوطنية ورافضا للفتن
بزشكيان: المجتمع الدولي لن ينسى أن أمر هذا الهجوم الإرهابي قد صدر من نيويورك ولا يمكن للأمريكيين أن يبرئوا أنفسهم
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المسيرة المشرفة لقائد المقاومة السيد نصر الله ستستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس
الإمام الخامنئي يعلن حدادا عاما على استشهاد الأمين العام السيد حسن نصر الله لـ5 أيام في أنحاء الجمهورية الإسلامية
الإمام الخامنئي: إن الأساس الذي أسسه السيد نصر الله في لبنان وصدره إلى جبهات المقاومة الأخرى لن يختفي بفقده
الإمام الخامنئي: دماء الشهيد السيد عباس الموسوي لم تذهب هدرا ولن تذهب دماء الشهيد السيد حسن هدراً
رئيس مجلس النواب نبيه بري ينعى السيد نصر الله: يا أخي أيها المجاهد القائد لأول مرة تخلف وعدا وتغادر من دون موعد
الرئيس بري ينعى السيد نصر الله: أكتب إليك في وداعك وتتوه الكلمات وأنا الذي كسرني الرحيل بشهادتك
السيد السيستاني: نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب والخسارة
اللواء باقري: مصير المنطقة سترسمه الإرادة الفولاذية للمقاومة اللبنانية بمؤازرة مجاهدي الأمة في المستقبل القريب
الخارجية السورية : الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها
الخارجية السورية : مسيرته البطولية ستبقى منارة للأجيال القادمة لمواصلة نضالها من أجل تحرير جميع الأراضي العربية
النخالة : المقاومة الفلسطينية وهي تودع سماحة السيد حسن نصر الله تدرك أنها فقدت سندا كبيرا لها ولمسيرتها طوال حياته
الرئيس نجيب ميقاتي يعلن الحداد العام ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء في لبنان بعد استشهاد السيد حسن نصرالله
محمد باقر قاليباف : استشهد السيد حسن نصرالله في سبيل هدفه المقدس والإلهي في الدفاع عن الإسلام
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ينعى السيد نصر الله: نتوجه بأحر التعازي الى اسرته الكريمة والى اخوتنا في حزب الله
السيد الحوثي :السيد نصر الله كان نجما مضيئا في سماء المجاهدين وقائدا عظيما كبيرا وموفقا ومجسدا لقيم الإسلام
مراسل المنار: أكثر من 10 شهداء من النساء والأطفال في مجزرة ارتكبها العدو بحق لاجئين سوريين في بلدة العين البقاعية
مراسل المنار: 3 شهداء للهيئة الصحية الإسلامية في استهداف الطيران الصهيوني مركزا اسعافيا في بلدة حومين الفوقا فجراً
مراسل المنار: الطيران الصهيوني المعادي شن غارتين استهدفتا بلدة الجميجمة ومجرى نهر بلاط جنوب لبنان
الجيش اللبناني: على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني: تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي
رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف: اذا كانت المقاومة ستُهزم بشهادة قادتها لما كنا رأينا انتصارات جبهة المقاومة بعد شهادة سليماني
منذ 1 ساعة
29 September، 2024
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الجيش اللبناني: العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين
الجيش اللبناني: نهيب بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي
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