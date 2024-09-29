مراسل المنار: جرح خمسة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في غارة جوية اثناء عملهم في انتشال جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام عصر امس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 10:48

مراسل المنار: جرح خمسة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في غارة جوية اثناء عملهم في انتشال جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام عصر امس

منذ 1 ساعة 29 September، 2024
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