الجبهة الداخلية الصهيونية: ندعو السكان في الجولان وصفد إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 09:16

الجبهة الداخلية الصهيونية: ندعو السكان في الجولان وصفد إلى البقاء قرب الأماكن المحصنة

منذ 12 mins 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة