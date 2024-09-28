الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصرالله عمل جبانٌ ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه (مصحح) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 22:28

الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصرالله عمل جبانٌ ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه (مصحح)

منذ 45 mins 28 September، 2024
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