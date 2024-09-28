قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 00:40

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 31 mins 28 September، 2024
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