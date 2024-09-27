اعلام العدو: صفارات انذار في صفد ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 23:04

اعلام العدو: صفارات انذار في صفد ومحيطها

منذ 49 mins 27 September، 2024
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