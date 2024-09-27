السفارة الإيرانية في بيروت: الجريمة “الإسرائيلية” المدانة تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22
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غارات صهيونية استهدفت مباني في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
مراسل المنار: فرق الانقاذ والبحث المتخصصة تعمل في مكان الغارات الصهيونية بعد اطفاء النيران
المقاومة الإسلامية: ردا على الاستباحة الهمجية للمدنيين قصفنا للمرة الثانية مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية
السفارة الإيرانية في بيروت: الجريمة “الإسرائيلية” المدانة تمثل تصعيدا خطيرا يغير قواعد اللعبة
منذ 26 mins
27 September، 2024
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