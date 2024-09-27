الصحة اللبنانية: شهيدان و76 جريحا حصيلة اولية للعدوان على الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22
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غارات صهيونية استهدفت مباني في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
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الصحة اللبنانية: شهيدان و76 جريحا حصيلة اولية للعدوان على الضاحية الجنوبية
منذ 42 mins
27 September، 2024
عاجل
الصحة اللبنانية
الضاحية الجنوبية
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