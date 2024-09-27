‫الصحة اللبنانية: شهيدان و76 جريحا حصيلة اولية للعدوان على الضاحية الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22

‫الصحة اللبنانية: شهيدان و76 جريحا حصيلة اولية للعدوان على الضاحية الجنوبية

منذ 42 mins 27 September، 2024
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