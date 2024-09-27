الجهاد الإسلامي تُدين استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت: الحساب مفتوح مع العدوّ وسيدفع ثمن جرائمه قريبًا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22

الجهاد الإسلامي تُدين استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت: الحساب مفتوح مع العدوّ وسيدفع ثمن جرائمه قريبًا

منذ 54 mins 27 September، 2024
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