مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة في 27-9-2024

انه الجنونُ بلا حدود، والايغالُ بدمِ اللبنانيين بما يُحرق المراحلَ، ويُصَعِّبُ على المنطَقَةِ وكلَّ مَنْطِقٍ جميعَ الحسابات..

فالعدوانُ الجديدُ على الضاحية الجنوبية لبيروت فاقَ كل السوابق،وبلا اسقفٍ ولا ضوابطٍ، وأوقعَ العديدَ من الشهداء والجرحى ، ودَمَّرَ مساحةً واسعةً من المباني في منطقةِ حارة حريك ..

والنيرانُ هذه على مسمعِ ومرأى كلِّ العالمِ الذي يَدَّعي مسعىً لوقفِ اطلاقِ النار، والتي إن استَمَرَّ العدو بتسعيرِها ستأتي على كُلِّ حساباتهم، وعندها فليقِفُ نتنياهو على منابرِ الاعتدادِ إن استطاع..

وأَعِدوا لهم ما استطعتُم من قوةٍ.. والقوةُ حاضرةٌ وبعهدةِ اهلِ القرارِ الذينَ يعرفونَ مصلحةَ اهلهِم ووطنهِم، وما يريدُهُ الميدان.. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وبرجالِه فليثقِ المحبون ..

المصدر: قناة المنار