عملياتٌ نوعية لجبهة الإسناد اليمنية… صاروخ باليستي يضرب “تل أبيب” واستهداف ناجح لعسقلان و لثلاث مدمرات حربية أمريكية

يواصل اليمن عملياته النوعية والبطولية، إسناداً لأهل غزة ومقاومتها، والمقاومة الإسلامية في لبنان وأهلها الصامدين الذين يتعرضون لعدوان وحشي يشمل مناطق وبلدات البقاع والجنوب وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، والذي ادّى حتى اللحظة إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وفي السياق، قامت أعلنت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في بيان لها استهداف “هدف عسكري تابع للعدوّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع “فلسطين2” واستهدفتْ كذلك هدفاً حيوياً في منطقةِ “عسقلان” المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع “يافا””، مؤكدة أن “العمليتانِ حققا أهدافَهما بنجاح”.

في ما يلي نص البيان كاملاً

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً وإسناداً للمقاومتينِ الفلسطينيةِ واللبنانيةِ وفي إطارِ المرحلةِ الخامسةِ

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً استهدفتْ من خلالِها هدفاً عسكرياً تابعاً للعدوِّ الإسرائيلي في منطقةِ يافا المحتلة (تل أبيب) وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ نوع “فلسطين2” واستهدفتْ كذلك هدفاً حيوياً في منطقةِ “عسقلان” المحتلةِ بطائرةٍ مسيرةٍ نوع “يافا”

وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاح.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ سوفَ تنفذُ المزيدَ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ انتصاراً لدماءِ إخوانِنا في فلسطينَ وانتصاراً لدماءِ إخوانِنا في لبنانَ وأنها بعونِ اللهِ تعالى لن تتوقفَ عن عملياتِ الإسنادِ العسكريِّ خلالَ الأيامِ المقبلةِ حتى يتوقفَ العدوانُ الإسرائيليُّ على غزةَ وكذلك على لبنانَ.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 24 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 27 سبتمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

كذلك، فقد نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ “عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ منْ خلالِها ثلاثَ مدمراتٍ حربيةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجُّهِهَا لإسنادِ ودعمِ العدوِّ الإسرائيلي”. وقدْ نُفذتِ العمليةُ بـ 23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة، وكانتِ العمليةُ مشتركةً بينَ القواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخية.

وأكدت القوات في بيان لها “إصابةِ المدمراتِ الثلاثِ إصاباتٍ مباشرة”، قائلة إن هذه “هيَ العمليةُ البحريةُ الأوسعُ للقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا”.

في ما يلي نص البيان كاملاً

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: {{ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُوا۟ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِیرٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وإسناداً لإخوانِنا المجاهدينَ في غزةَ ولبنانَ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ منْ خلالِها ثلاثَ مدمراتٍ حربيةٍ أمريكيةٍ معاديةٍ في البحرِ الأحمرِ وذلك أثناءَ توجُّهِهَا لإسنادِ ودعمِ العدوِّ الإسرائيلي.

وقدْ نُفذتِ العمليةُ ب23 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرة، وكانتِ العمليةُ مشتركةً بينَ القواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخية.

وقدْ أدتِ العمليةُ بعونِ اللهِ تعالى إلى إصابةِ المدمراتِ الثلاثِ إصاباتٍ مباشرة.

وهيَ العمليةُ البحريةُ الأوسعُ للقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ في معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لطوفانِ الأقصى ورداً على العُدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

وقدْ جاءتْ هذه العمليةُ متزامنةً مع عمليةِ استهدافِ عمقِ الكيانِ الصهيونيِّ في يافا وعسقلان المحتلتينِ اللتينِ تم استهدافُهما بصاروخِ فرطِ صوتيٍّ نوع فلسطين٢ وطائرةِ يافا المسيرة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ بعونِ اللهِ تعالى مستعدةٌ لتنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ النوعيةِ إسناداً للشعبِ الفلسطينيِّ ودعماً للمقاومةِ الإسلاميةِ في لبنانَ والتي تواجهُ بكلِّ بسالةٍ العدوانَ الإسرائيليَّ المدعومَ أمريكياً، دفاعاً عن لبنانَ وإسناداً لقطاعِ غزة، وإنَّ عملياتِها لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 24 ربيع أول 1446للهجرة

الموافق للـ 27 سبتمبر 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

المصدر: مواقع