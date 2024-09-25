الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 20:44

الشهيد المجاهد حسين أحمد عوالي

منذ 55 mins 25 September، 2024
حسين أحمد عوالي
شهداء على طريق القدس

حسين أحمد عوالي 1

المصدر: موقع المنار

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