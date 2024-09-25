مصادر عبرية: توقف حركة الطيران في مطار اللد “بن غوريون” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 07:32
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المقاومة الإسلامية نفذت الثلاثاء 18 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية على مواقع للعدو الصهيوني دفاعاً عن لبنان وشعبه
المقاومة الإسلامية قصفت قاعدتي إيلانيا وعاموس ومطار مجيدو العسكري وقاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 1 وفادي 2
المقاومة الإسلامية: دفاعاً عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية بصواريخ فادي 3
المقاومة الإسلامية قصفت المخازن الرئيسية في قاعدة نيمرا والمخازن اللوجستية في قاعدة نفتالي بعشرات الصواريخ
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 569 شهيدا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة منذ صباح الإثنين
الخارجية الروسية: ندين الهجمات العسكرية الإسرائيلية الواسعة على لبنان وندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
المقاومة الاسلامية استهدفت قاعدة دادو التي تشكل مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الاسرائيلي بخمسين صاروخاً
المقاومة الإسلامية قصفت مستعمرات كريات شمونة وروش بينا وهجوشريم وكتسرين بصليات صاروخية مكثفة
المقاومة الاسلامية: هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة "الشييطت 13" بقاعدة عتليت
المقاومة الاسلامية: المسيرات الانقضاضية استهدفت اماكن تموضع الضباط والجنود وأصابت أهدافها بدقة
إعلام العدو: صاروخ باليستي متوسط المدى أطلق من لبنان وتم تفعيل منظومة آرو (السهم) لمحاولة اعتراضه
إعلام العدو: للمرة الأولى يطلق صاروخ باليستي من لبنان إلى تل أبيب
إعلام العدو: لأول مرة منذ بداية "الحرب" تطلق صواريخ من لبنان باتجاه تل أبيب
إعلام العدو: أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ خلال دقائق في تل أبيب ومحيطها عقب دوي صفارات الإنذار
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي "الحاج أبو موسى" مواليد 1962 من زبدين
مراسلو المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات القليلة والبازورية ودبعال وعربصاليم وبيت ياحون ومركبا وطورا جنوب لبنان
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات الشهابية والسلطانية وصفد البطيخ والمنصوري ودير انطار ومجدل سلم وصفد البطيخ ودبين
مراسلو المنار: غارات للطيران الحربي الصهيوني استهدفت بلدات مشغرة ومقنة والنبي شيت وشمسطار وحارة الفيكاني في البقاع
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
الأبيض: المستشفيات تقوم بواجباتها على أكمل وجه ونقوم بتنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة العدوان الاسرائيلي
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف فريق الدفاع المدني-الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة النبطية الفوقا
المقاومة الإسلامية في العراق: قصف مجاهدونا بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
مصادر عبرية: توقف حركة الطيران في مطار اللد “بن غوريون”
منذ 33 mins
25 September، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
مطار بن غوريون
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