صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 07:30

صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب

منذ 35 mins 25 September، 2024
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