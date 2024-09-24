وزير التربية: تمديد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 17:18
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المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مطار مجيدو العسكري غرب العفولة ثلاث مرّات بصليات من صواريخ فادي 1 و2
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصلية من صواريخ فادي 2
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا قاعدة عاموس (قاعدة النقل والدعم اللوجستي للشمال) بصلية من صواريخ فادي 1
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون (على عمق 60 كلم) بصلية من صواريخ فادي 2
مركز هعيمق الطبي في الكيان الصهيوني: استقبلنا 5 اصابات جراء القصف الصاروخي من لبنان صباح اليوم
مستشفى بوريا في طبريا المحتلة: استقبلنا 14جريحا خلال 24 ساعة الأخيرة جراء القصف الصاروخي من لبنان
إعلام العدو: إصابة مبنى في مدينة طمرة شمالي البلاد جراء سقوط صاروخ أطلق من لبنان
إذاعة جيش العدو: نقل اصابتين بعد سقوط عدد من الصواريخ في الجليل الأسفل
صحيفة يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق 20 صاروخا على عيميك يزرعلي والجليل الأدنى ومنطقة الكريوت على بعد 2 كلم من حيفا
إعلام العدو: تعرض كريات شمونة لقصف بأكثر من 50 صاروخا من لبنان وتضرر عدد من المباني واشتعال النيران في مواقع مختلفة
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
الناطق باسم جيش الاحتلال سابقاً ران كوخاف: القول بالقضاء على 50% من قدرات حزب الله غير صحيح
مراسلو المنار: غارات معادية على بلدات الشهابية والسلطانية وصفد البطيخ والمنصوري ودير انطار ومجدل سلم وصفد البطيخ ودبين
الأبيض: المستشفيات تقوم بواجباتها على أكمل وجه ونقوم بتنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة العدوان الاسرائيلي
وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره اللبناني: ندعم لبنان بقوة للحفاظ على سيادته وأمنه ونندد بالانتهاكات الإسرائيلية
المقاومة الاسلامية: استهداف مستعمرة روش بينا بصليات صاروخية
رئيس الوزراء العراقي: يقف العراق حكومة وشعبا وقفة الحق والعدالة والمبادئ إلى جانب لبنان
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
الرئيس الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي إعتبار
مراسلو المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات القليلة والبازورية ودبعال وعربصاليم وبيت ياحون ومركبا وطورا جنوب لبنان
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير التربية: تمديد الإقفال وتعليق الدروس حتى نهاية الأسبوع الحالي
منذ 59 mins
24 September، 2024
عاجل
وزير التربية
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