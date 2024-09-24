إعلام العدو: الدفاعات الجوية تحاول اعتراض رشقة صاروخية  ‫في سماء العفولة والناصرة في العمق وسط دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2024 - 06:30

إعلام العدو: الدفاعات الجوية تحاول اعتراض رشقة صاروخية  ‫في سماء العفولة والناصرة في العمق وسط دوي صفارات الإنذار

منذ 3 ساعة 24 September، 2024
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