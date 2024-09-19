8 شهداء في غارات استهدفت مساء الأربعاء منازل المواطنين جنوب قطاع غزة

استشهد 8 فلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين مأهولين بمدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن “طواقمه في رفح انتشلت شهيدين من استهداف منزل لعائلة القاضي في منطقة حي الزهور”.

وفي بيان ثان، أعلن الدفاع المدني إن طواقمه في “خان يونس انتشلت 6 شهداء من عائلة حويج، نازحين في منزل مستهدف يعود لعائلة النجار”.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 41272 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 95551 ،و يعتبر 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

المصدر: وكالة يونيوز