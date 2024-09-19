عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 18-09-2024

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 18-09-2024، وفقًا للآتي:

1- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

2- استهداف مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

3- استهداف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

4- الساعة 18:30 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي