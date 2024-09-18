قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بدرس غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:42

قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بدرس غرب رام الله بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
أخبار موقع المنار
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