قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بدرس غرب رام الله بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:42
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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: هذا العدوان له عقابه وقصاصه الخاص والعقاب آت حتماً بإذن الله
السيد صفي الدين: الكلام غداً لسيد المقاومة حيث تنجلي الأمور ونكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو
وزير الصحة فراس أبيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان بعمر 8 سنوات و11 سنة
أبيض: ثلثا المصابين احتاجوا إلى دخول المستشفى وتم اجراء 460 عملية حتى الآن ومعظمها عمليات في العيون والوجه
سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة تخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة بدرس غرب رام الله بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
18 September، 2024
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