مراسل المنار: قوات العدو تنسحب من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 16:38
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المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
معلقون صهاينة: "اسرائيل" التي تمتلك ذكاءً صناعياًً لديها أيضاً غباء استراتيجي لأنها تدرك عجزها عن حسم معركة الشمال
يديعوت أحرونوت: عملية التفجير في لبنان لن تدفع حزب الله إلى وقف نشاطه الهجومي ضد الشمال بل إلى التصعيد
وزير الصحة فراس أبيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان 8 سنوات و11 سنة
أبيض: بنوك الدم استقبلت أكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الأكبر في تاريخ لبنان
إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص): ماضون على مسار المقاومة الإسلامية ودعم المجاهدين نصرة لأهلنا في لبنان وغزة
الرئيس الإيراني: الاعتداء الصهيوني على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب وأميركا في مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة
الرئيس الإيراني: هذا العدوان مصدر عار للدول الغربية وخاصة الأميركيين الذين لن يتورعوا عن تحقيق أهدافهم اللاإنسانية
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عبر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعبر لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن حزنه ازاء الهجوم على لبنان يوم أمس
السفارة الايرانية في بيروت: علاج السفير أماني يسير بشكل جيد وما يشاع حول حالته الجسدية والبصرية غير صحيح
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 41272 شهيداً و95551 اصابة منذ بدء عملية طوفان الأقصى
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مراسل المنار: قوات العدو تنسحب من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
منذ 43 mins
18 September، 2024
عاجل
الاحتلال
مخيم الفوار
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