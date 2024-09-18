معلقون صهاينة: العملية في لبنان كانت خطأ في الحسابات وستؤدي الى تصعيد ورد فعل حاد ولن تغير الاستراتيجية الكبرى – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 15:04

معلقون صهاينة: العملية في لبنان كانت خطأ في الحسابات وستؤدي الى تصعيد ورد فعل حاد ولن تغير الاستراتيجية الكبرى

منذ 41 mins 18 September، 2024
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