مراسل المنار: استهداف موقع حدب يارين المعادي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 15:04
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معلقون صهاينة: "اسرائيل" التي تمتلك ذكاءً صناعياًً لديها أيضاً غباء استراتيجي لأنها تدرك عجزها عن حسم معركة الشمال
وزير الصحة فراس أبيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان 8 سنوات و11 سنة
أبيض: عدد الجرحى يتراوح بين 2750 و2800 بينهم 750 جريحاً في الجنوب و150 جريحاً في البقاع و1850 في بيروت والضاحية
أبيض: ثلثا المصابين احتاجوا إلى دخول المستشفى وتم اجراء 460 عملية حتى الآن ومعظمها عمليات في العيون والوجه
أبيض: بنوك الدم استقبلت أكثر من 2000 حالة تبرع خلال 3 ساعات وهي النسبة الأكبر في تاريخ لبنان
إدارة مستشفى الرسول الأعظم (ص) تزف الشهيد الموظف محمد حسن نورالدين الذي قضى أثناء عمله بالمستشفى جراء العدوان
الرئيس الإيراني: الاعتداء الصهيوني على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب وأميركا في مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالاً من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عبر خلاله عن تضامنه مع لبنان في هذه المحنة
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
وزارة الصحة الفلسطينية: 706 شهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر بينهم 159 طفلاً و10 نساء و9 مسنين
سرايا القدس: مقاتلونا يخوضون معارك ضارية مع قوات العدو الاسرائيلي بمحيط المنزل المحاصر في قباطية
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مراسل المنار: استهداف موقع حدب يارين المعادي
منذ 1 ساعة
18 September، 2024
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