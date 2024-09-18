الابيض: عدد الجرحى يتراوح بين 2750 و 2800 بينهم 750 جريحاً في الجنوب و 150 جريحا في البقاع و 1850 في بيروت والضاحية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 13:32

الابيض: عدد الجرحى يتراوح بين 2750 و 2800 بينهم 750 جريحاً في الجنوب و 150 جريحا في البقاع و 1850 في بيروت والضاحية

منذ 21 mins 18 September، 2024
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