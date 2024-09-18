عناوين واسرار الصّحف اللبنانية ليوم الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– القتل بلا قواعد

– عملية أمنية “إسرائيلية” تجتاح لبنان: 3 آلاف إصابة في دقيقة واحدة | المقاومة تتوعّد بـ”القصاص”… والعدوّ ينتظر الردّ

– “إسرائيل” تنفّذ أكبر عملية أمنية في تاريخ الصراع: هل فُتحت أبواب حرب بلا ضوابط ولا أسقف ولا حدود؟

– ميقاتي vs فيّاض: لمن تذهب الكهرباء؟

– الميدان يصدّق رسالة السنوار

البناء:

– الاحتلال يشنّ أكبر عدوان على لبنان منذ عام 1948: 3000 إصابة خلال ثوانٍ

– المنطقة على فوهة بركان بعد تفجير أجهزة تستخدمها مؤسسات مدنيّة وحزب الله

– المقاومة تتوعّد بالردّ: العقاب لن يتأخر من حيث يحتسب العدوّ وحيث لا يحتسب

اللواء:

– اعتداء “إسرائيلي” إجرامي يستهدف شبكة اتّصالات حزب لله

– كل لبنان في الضاحية لإعلان الوحدة.. وواشنطن تنفض يدها وتوفد أوستن

– بين الذكاء الاصطناعي والاختراقات البشرية

– سقوط الإستراتيجية “الإسرائيلية” وتفكك عقيدتها الأمنية

الديار:

– البطولة اللبنانية تواجه الجُبن “الإسرائيلي”

– هجوم إلكتروني إجرامي يصيب حاملي جهاز “البايجر” من عناصر حزب الله ومدنيين

– المقاومة تؤكد أنّ العدوّ “الإسرائيلي” سينال قصاصه على هذه الجريمة

الجمهورية :

– هوكشتاين لن يزور لبنان

– زيارة استطلاعية للودريان

النهار:

الاختراق – المجزرة – إعلان حرب؟

الشرق:

– الصاروخ اليمني على “تل أبيب”… رسالة أم ردّ إيراني؟

– عدوان سيبراني “إسرائيلي” وحشي غير مسبوق على لبنان

الاسرار

البناء:

خفايا

– لاحظت مصادر إعلامية أنّ قناة الجزيرة التي تتّخذ خطًا إعلاميًا يعلن مساندة المقاومة في غزّة تظهر أسلوبًا يطرح تساؤلات حول تعاملها مع الجبهة اللبنانية حيث بعد العدوان “الإسرائيلي” الأخير وقبله هناك ترويج مقولة أنّ رد حزب الله كان دون المستوى على اغتيال القائد فؤاد شكر وأن هذا تسبّب بإطلاق يد بنيامين نتنياهو وتشجيعه على المزيد من الضربات سواء في الضفّة الغربية أو في عدوانه الأخير على لبنان، وهناك دائمًا ميل لترجيح الروايات التي توحي باختراق في الحزب وبنيته والتلميح إلى خشيته من المواجهة عبر اتّخاذ مقاومة حماس مرّة مثالاّ ومرّة اتّخاذ اليمن مثالًا للتهوين من قيمة ما يفعله حزب الله.

كواليس

– توقّف مصدر أمني لبناني على ما نسبته قناة الجزيرة وقناة العربية إلى مصدر أمني لبناني حول كيفية حدوث تفجير أجهزة المناداة بين أيدي مدنيين، منهم عاملون في سفارات غربية إضافة للعاملين في مؤسسات لحزب الله مدنيّة ونقابيّة وبعض منها تابع للمقاومة.

والقول إن الأجهزة تمّ شراؤها وقد تمّ تفخيخها بعبوة زنتها 20 غرامًا لكل جهاز دون فحصها، وذلك يوحي بقصد أن حزب الله بنية هشّة أمنيًا وقابلة للتلاعب والاختراق؛ بينما التحقيقات لم تنته بعد وقد تكون عملية استبدال البطاريات هي السبب أو التفخيخ المتقن. فقال إن التعجّل بالترويج بهذه الطريقة يصبح تتمة للعدوان وتوظيفًا مشبوهًا في الحرب الإعلاميّة والنفسية.

اللواء:

همس

– قابلت الأوساط اليمينية المتطرّفة في “إسرائيل” وصول الموفد الرئاسي الأميركي بحملة استياء واسعة على خلفية تصور يحمله لترسيم الحدود البرية مع لبنان

غمز

– أكد مسؤول أوروبي من التقاهم أنّ خلال زيارته الأخيرة تحذيره من استهداف “إسرائيلي” خطير للبنان

لغز

– أحدثت تغييرات في تكتيكات حرب المساندة، أخذًا في الاعتبار إمكان تحوّلها إلى حرب استنزاف طويلة!

النهار:

– ردّد أكثر من مسؤول، أن الخلاف حول المسار التربوي والقرارات الأخيرة، يدخل في إطار حالة الانقسام السياسي حول أكثر من ملف، ويؤكد المؤكد حول استحالة التوافق الرئاسي وأمور أخرى استحقاقية بامتياز

المصدر: صحف