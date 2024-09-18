وزير الصحة فراس الابيض: نستقبل أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي بمبادرة كريمة من حكومة العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 08:54
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وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزير الصحة فراس الابيض: نستقبل أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي بمبادرة كريمة من حكومة العراق
منذ 49 mins
18 September، 2024
عاجل
العراق
الوزير فراس الابيض
مطار بيروت
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