وفد من الهلال الأحمر الإيراني يضم 12 طبيبا و12 ممرضا ومسعفا يغادر طهران إلى بيروت لتقديم الاغاثة للمجزرة الإسرائيلية في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 08:54
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حزب الله: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات حول الاعتداء الآثم نحمّل العدو "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنه
المقاومة الإسلامية تتقدم بالتبريك والعزاء من عوائل الشهداء الذين قضوا الثلاثاء في الجبهة أو في تفجير "البايجر"
المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وموقع الراهب بقذائف المدفعية
المقاومة الإسلامية تزف الشهداء: يوسف ماضي علوه "هادي" - حسن أحمد محمد "مصطفى" - حسن محمد ياسين "يامن"
المقاومة الإسلامية تزف الشهداء: حسين أحمد منتش "صلاح" - نجيب عبد الحسين علاء الدين "علي مظلوم"
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
فرنجية: كنا وسنبقى دائما مع المقاومة وهي تقرر الى اين تذهب الامور وهي تحمي لبنان ونعرف حرصها على وحدته
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يستنكر بشدة جريمة الكيان الصهيوني في لبنان
جيش العدو الصهيوني يعترف بمقتل 4 جنود بينهم ضابط في كمين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة عصر الثلاثاء
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
حزب الله: هذا العدو الغادر والمجرم سينال قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب
حزب الله: شهداؤنا وجرحانا هم عنوان تضحياتنا على طريق القدس وسيبقى موقفنا بالنصرة للمقاومة الفلسطينية محل افتخارنا
المقاومة الإسلامية: سنواصل اليوم كما في كل الأيام عملياتنا المباركة لإسناد غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان
المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله
المقاومة الإٍسلامية: ما حصل سيزيدنا عزما وإصرارا على المضي في طريق الجهاد والمقاومة ونحن على يقين بوعد الله بالنصر
المقاومة الإسلامية استهدفت مبان يستخدمها العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً بأسراب مسيرات انقضاضية على مقر قوة الاستطلاع للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي
المقاومة الاسلامية: الهجوم على ثكنة راموت نفتالي أصاب بدقة أماكن ضباط وجنود العدو ردا على اعتداء العدو على بليدا
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو في محيط موقع العباد وتجمعاً لجنود العدو في تلة الكرنتينا
وفد من الهلال الأحمر الإيراني يضم 12 طبيبا و12 ممرضا ومسعفا يغادر طهران إلى بيروت لتقديم الاغاثة للمجزرة الإسرائيلية في لبنان
منذ 1 ساعة
18 September، 2024
عاجل
الهلال الاحمر الايراني
بيروت
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