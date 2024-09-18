الانفجار العنيف الذي سمع دويه في المحافظة الوسطى ناتج عن نسف جيش الاحتلال لمبان سكنية في مدينة الزهراء شمالا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2024 - 04:18

الانفجار العنيف الذي سمع دويه في المحافظة الوسطى ناتج عن نسف جيش الاحتلال لمبان سكنية في مدينة الزهراء شمالا

منذ 47 mins 18 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة