شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:46

شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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