استمرار اطلاق النار من آليات الاحتلال شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 01:14

استمرار اطلاق النار من آليات الاحتلال شمال النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 25 mins 18 September، 2024
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