المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار “ذوالفقار” من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2024 - 01:12

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار “ذوالفقار” من بلدة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة